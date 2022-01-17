Учёные IHME спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

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Учёные Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском IHME спрогнозировали, что ежедневное число случаев заболевания коронавируса в России может достигнуть максимального показателя к 22 января.
Учёные IHME спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на модель, составленную IHME.

При этом в институте считают, что достижение пика заболеваемости станет очевидным по официальной статистике 5 февраля, когда может быть выявлено после тестирования более 85 тыс. случаев COVID-19. 

Также в институте прогнозируют, что пик нагрузки на систему здравоохранения придётся на 10 февраля — в IHME допускают, что для пациентов может потребоваться более 133 тыс. коек.

При этом американские учёные считают, что число летальных случаев от коронавируса пока продолжит снижаться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации с COVID-19 число ежедневно выявляемых в стране случаев коронавируса может стать шестизначным.

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