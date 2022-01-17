Главу представительства «Аэрофлота» в Томске заподозрили в мошенничестве

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Против главы представительства «Аэрофлота» в Томске возбудили уголовное дело по подозрению в фиктивном трудоустройстве знакомой для получения её зарплаты.

По данным РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России, в феврале 2020 года фигурант дела устроил на работу свою знакомую на должность диспетчера. При этом было оговорено, что фактически она не будет исполнять трудовых обязанностей, а заработную плату вместо неё будет получать глава представительства авиакомпании.

В общей сложности, пользуясь служебным положением, в период с февраля 2020 года по июль 2021 года он похитил около 1 млн рублей и причинил компании ущерб в особо крупном размере.

«Следственным подразделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.

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