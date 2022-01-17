В Красноярске выявили первые случаи омикрон-штамма коронавируса

В Красноярске зарегистрировали первые случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Горяева.

«У пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», — сказал он.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».