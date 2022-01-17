В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, площадь пожара составила 900 кв. м.
«Пожар в производственном цехе, город Ангарск, промышленный массив, улица Пионерская. Цех по производству мебели и наполовину — майнинговые фермы», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Погибших и пострадавших нет, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
Ранее пожарные потушили горящую цистерну с бензином в Октябрьском районе Новосибирска, специалисты продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.