В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами

В Ангарске сгорел производственных цех, на базе которого размещались майнинговые фермы.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, площадь пожара составила 900 кв. м.

«Пожар в производственном цехе, город Ангарск, промышленный массив, улица Пионерская. Цех по производству мебели и наполовину — майнинговые фермы», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Погибших и пострадавших нет, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Ранее пожарные потушили горящую цистерну с бензином в Октябрьском районе Новосибирска, специалисты продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.