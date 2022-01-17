В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами

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В Ангарске сгорел производственных цех, на базе которого размещались майнинговые фермы.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, площадь пожара составила 900 кв. м.

«Пожар в производственном цехе, город Ангарск, промышленный массив, улица Пионерская. Цех по производству мебели и наполовину — майнинговые фермы», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Погибших и пострадавших нет, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Ранее пожарные потушили горящую цистерну с бензином в Октябрьском районе Новосибирска, специалисты продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.

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