Учёные сообщили о самой нежизнеспособной поверхности для «омикрона»

Быстрее всего штамм коронавируса «омикрон» гибнет на керамике, сообщили в ГНЦ «Вектор».

Учёные провели ряд экспериментов, чтобы определить жизнеспособность нового штамма коронавируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Опыты проводились при одинаковых условиях: влажности воздуха 30—40% и температуры +26...+28 °С.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на учёных ГНЦ «Вектор».

По словам специалистов, со временем способность вируса к инфицированию снижается.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».