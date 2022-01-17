Прокуратура поставила на контроль расследование дела о нападении на вдову певца Градского
«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Полиция устанавливает личности преступников.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского.
По предварительной информации, сумма ущерба составила 100 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое по факту случившегося.