Прокуратура поставила на контроль расследование дела о нападении на вдову певца Градского

Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на вдову российского певца Александра Градского.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Полиция устанавливает личности преступников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского.

По предварительной информации, сумма ущерба составила 100 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое по факту случившегося.