Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае
- РИА Новости
«По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле Honda: женщина и двое малолетних детей.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, ещё четверо госпитализированы.