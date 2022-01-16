Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле Honda: женщина и двое малолетних детей.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, ещё четверо госпитализированы.

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