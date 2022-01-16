В Москве за сутки выявили 6480 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 6480 новых случаев коронавируса, госпитализированы 787 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ в настоящее время находятся 523 человека.

РИА Новости

Об этом сообщили в оперштабе. В городе за сутки выздоровел 2371 пациент. Также за сутки в России выявили 29 230 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 22 731 человек. Скончались 686 пациентов с COVID-19.