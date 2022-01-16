Песков: Россия настаивает на прямом ответе от США по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN заявил, что Россия настаивает на получении прямого ответа на свои инициативы по гарантиям безопасности.

«Мы настаиваем на получении прямого ответа на наши опасения», — цитирует РИА Новости заявление Пескова.

Он подчеркнул, что на данный момент на границе с Украиной царит высокая напряжённость, что очень опасно для всего континента.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Соединённые Штаты пока не предоставили никаких доказательств касательно обвинений по эскалации вокруг Украины.

«Мы всё ещё ждем доказательств», — сказал Песков.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать риторики, которая может привести к эскалации ситуации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить