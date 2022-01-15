В Ульяновской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет
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Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении.
Привить планируется не менее 80% от общей численности лиц старше 60 лет.
31 декабря в Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.