В Ульяновской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

В Ульяновской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет, об этом говорится в приказе главного санитарного врача региона.

Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении.

Привить планируется не менее 80% от общей численности лиц старше 60 лет.

31 декабря в Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.