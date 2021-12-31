В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан

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В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан
  • AP

«Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Оренбургской области Ряховских А.А., проанализировав показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Оренбургской области расценивается как неблагополучная», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что в список включили студентов вузов и колледжей старше 18 лет, работников организаций, предоставляющих услуги связи и телекоммуникации, ремонта бытовой техники, газоснабжения, ритуальные и юридические услуги.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области выявили 137 случаев коронавируса за сутки.

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