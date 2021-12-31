В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан

В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Оренбургской области Ряховских А.А., проанализировав показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Оренбургской области расценивается как неблагополучная», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что в список включили студентов вузов и колледжей старше 18 лет, работников организаций, предоставляющих услуги связи и телекоммуникации, ремонта бытовой техники, газоснабжения, ритуальные и юридические услуги.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области выявили 137 случаев коронавируса за сутки.