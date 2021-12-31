В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан
- AP
«Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Оренбургской области Ряховских А.А., проанализировав показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Оренбургской области расценивается как неблагополучная», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что в список включили студентов вузов и колледжей старше 18 лет, работников организаций, предоставляющих услуги связи и телекоммуникации, ремонта бытовой техники, газоснабжения, ритуальные и юридические услуги.
Ранее стало известно, что в Оренбургской области выявили 137 случаев коронавируса за сутки.