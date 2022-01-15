Сель сошёл на федеральную трассу в Сочи

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На федеральную трассу А147 в Сочи в процессе схода селевого потока упали деревья и несколько тонн грунта.
Сель сошёл на федеральную трассу в Сочи
  • РИА Новости

«По информации УПРДОР «Черноморье» на 138-м километре федеральной трассы А147 в районе Головинки сошёл сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось.

Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах России из-за плохих метеоусловий без света остались около 180 тыс. человек.

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