Сель сошёл на федеральную трассу в Сочи
- РИА Новости
«По информации УПРДОР «Черноморье» на 138-м километре федеральной трассы А147 в районе Головинки сошёл сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации.
Отмечается, что автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось.
Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в восьми регионах России из-за плохих метеоусловий без света остались около 180 тыс. человек.