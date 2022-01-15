В Москве арестован пятый участник хакерской группы REvil

Тверской суд Москвы арестовал пятого участника группы хакеров REvil Дмитрия Коротаева. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коротаева Д.В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России, сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года», — сказала она.

Перед этим, 14 января, суд отправил в СИЗО третьего и четвёртого участников REvil. Накануне были арестованы ещё два хакера.

14 января ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.