В Москве арестован пятый участник хакерской группы REvil

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Тверской суд Москвы арестовал пятого участника группы хакеров REvil Дмитрия Коротаева. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
В Москве арестован пятый участник хакерской группы REvil
  • РИА Новости

«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коротаева Д.В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России, сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года», — сказала она.

Перед этим, 14 января, суд отправил в СИЗО третьего и четвёртого участников REvil. Накануне были арестованы ещё два хакера.

14 января ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

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