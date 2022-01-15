Путин поручил представить предложения по созданию ж/д маршрута до Баренцева моря

Правительству России поручено до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Об этом говорится в списке поручений президента Владимира Путина.

«Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — говорится в поручении.

Также правительству поручено обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи дал старт стыковке звена железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа в Амурской области.