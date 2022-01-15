Путин поручил представить предложения по созданию ж/д маршрута до Баренцева моря
- РИА Новости
«Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — говорится в поручении.
Также правительству поручено обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В декабре министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи дал старт стыковке звена железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа в Амурской области.