Шойгу дал старт укладке ж/д пути на реконструируемом участке БАМа

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Министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи дал старт стыковке звена железнодорожного пути на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Амурской области.
Шойгу дал старт укладке ж/д пути на реконструируемом участке БАМа
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на церемонии попросил у Шойгу разрешения 
«приступить к стыковке завершающего звена рельсошпальной решётки» на этом железнодорожном участке.

«Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие», — сказал Шойгу.

Министр объяснил, что эта реконструкция необходима для увеличения пропускной способности БАМа и наращивания транспортных потоков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать цены на сырьё, материалы и работы при модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской железной дороги и Транссибирской железнодорожной магистрали.

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