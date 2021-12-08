Шойгу дал старт укладке ж/д пути на реконструируемом участке БАМа
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- РИА Новости
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на церемонии попросил у Шойгу разрешения
«приступить к стыковке завершающего звена рельсошпальной решётки» на этом железнодорожном участке.
«Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие», — сказал Шойгу.
Министр объяснил, что эта реконструкция необходима для увеличения пропускной способности БАМа и наращивания транспортных потоков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать цены на сырьё, материалы и работы при модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской железной дороги и Транссибирской железнодорожной магистрали.