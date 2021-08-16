Путин поручил контролировать цены на материалы для модернизации БАМа и Транссиба
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
«Правительству России осуществлять контроль за формированием цен на основные сырьё и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также на основные виды выполняемых работ», — говорится в тексте поручения.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали.
Подробнее — в материале RT.