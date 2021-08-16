Путин поручил контролировать цены на материалы для модернизации БАМа и Транссиба

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Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать цены на сырьё, материалы и работы при модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской железной дороги (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб).
Путин поручил контролировать цены на материалы для модернизации БАМа и Транссиба
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Правительству России осуществлять контроль за формированием цен на основные сырьё и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также на основные виды выполняемых работ», — говорится в тексте поручения.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали.

Подробнее — в материале RT.

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