В районах Приморья ввели режим повышенной готовности из-за условий хранения ядохимикатов

На территории Надеждинского района и Хорольского муниципального округа Приморского края ввели режим повышенной готовности из-за ненадлежащих условий хранения ядохимикатов и пестицидов.

«Ввести режим повышенной готовности… Определить границы территории, на которой может возникнуть ЧС, в пределах территориальных границ Надеждинского района и Хорольского муниципального округа», — приводит РИА Новости постановление губернатора региона.

В тексте документа отмечена необходимость предупредить угрозу возникновения ЧС. Ответственным за исполнение постановления назначен глава Минприроды Приморья.

В декабре российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.