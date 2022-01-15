В районах Приморья ввели режим повышенной готовности из-за условий хранения ядохимикатов

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На территории Надеждинского района и Хорольского муниципального округа Приморского края ввели режим повышенной готовности из-за ненадлежащих условий хранения ядохимикатов и пестицидов.
В районах Приморья ввели режим повышенной готовности из-за условий хранения ядохимикатов
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«Ввести режим повышенной готовности… Определить границы территории, на которой может возникнуть ЧС, в пределах территориальных границ Надеждинского района и Хорольского муниципального округа», — приводит РИА Новости постановление губернатора региона.

В тексте документа отмечена необходимость предупредить угрозу возникновения ЧС. Ответственным за исполнение постановления назначен глава Минприроды Приморья.

В декабре российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.

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