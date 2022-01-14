Эксперты сервиса «Авито» назвали самые популярные товары 2021 года
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- © Carolyn Ann Ryan
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Лидируют велосипед, кошки и собаки, стол. В первую пятёрку также попали телевизоры и товары времён СССР.
Также пользователи искали диваны, холодильники, мангалы, зеркала и ковры.
По словам экспертов, предпочтения россиян изменились по сравнению с 2020 годом.
«В связи со снятием ограничений активные жители страны сделали выбор в пользу развлечений на свежем воздухе, в то время как другие продолжили создавать домашний уют», — рассказали аналитики компании.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников россияне чаще всего приобретали на «AliExpress-Россия» смартфоны, умные устройства и ноутбуки.