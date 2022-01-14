Эксперты сервиса «Авито» назвали самые популярные товары 2021 года

Короткая ссылка
Эксперты сервиса «Авито» составили список товаров, которые чаще всего искали пользователи в 2021 году.
Эксперты сервиса «Авито» назвали самые популярные товары 2021 года
  • Gettyimages.ru
  • © Carolyn Ann Ryan

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Лидируют велосипед, кошки и собаки, стол. В первую пятёрку также попали телевизоры и товары времён СССР.

Также пользователи искали диваны, холодильники, мангалы, зеркала и ковры.

По словам экспертов, предпочтения россиян изменились по сравнению с 2020 годом.

«В связи со снятием ограничений активные жители страны сделали выбор в пользу развлечений на свежем воздухе, в то время как другие продолжили создавать домашний уют», — рассказали аналитики компании.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников россияне чаще всего приобретали на «AliExpress-Россия» смартфоны, умные устройства и ноутбуки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить