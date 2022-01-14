Четыре НКО из Тамбовской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Четыре некоммерческие организации из Тамбовской области победили в первом в 2022 году конкурсе Фонда президентских грантов.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В частности, Тамбовское библиотечное общество получило грант в размере 3 млн рублей на реализацию проекта «Не пропавшие без вести».

Благотворительный фонд социальной помощи «Тамбовский» направит грант в размере 1,8 млн рублей на реконструкцию спортплощадки школы №4 в рамках проекта «Движение к цели вверх. Второй этап».

Среди других лауреатов — Союз детских организаций и проект «Добрая точка».

Ранее сообщалось, что в России определены 1942 социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат президентские гранты в 2022 году.

НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.