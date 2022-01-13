Президентские гранты в 2022 году получат 1942 социально ориентированные НКО

В России определены 1942 социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат президентские гранты в 2022 году.

Об этом сообщает Life.ru.

«Определены 1942 некоммерческие организации-победители, им выделено 4 млрд 35 млн рублей. Ещё 3 млрд 288 млн рублей они привлекают самостоятельно», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, за пять лет на поддержку таких НКО из федерального бюджета выделено 47 млрд рублей, а вместе с софинансированием — более 83 млрд.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.