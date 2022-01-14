Собянин заявил, что штамм «омикрон» коронавируса пока курсирует среди молодых людей

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что штамм «омикрон» коронавируса пока курсирует среди молодых людей.
Собянин заявил, что штамм «омикрон» коронавируса пока курсирует среди молодых людей
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«Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдёт до людей старшего поколения, хроников, — мне кажется, другая картина», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Собянин сообщил, что на сегодняшний день более чем у 50% заболевающих коронавирусом в Москве выявляют штамм «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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