Юрист Яковлева дала советы по оформлению налогового вычета

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Юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева дала советы по оформлению налогового вычета.
Юрист Яковлева дала советы по оформлению налогового вычета
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«Даже если подать все документы 10 января, проверки налоговые службы начнут только после 30 апреля. До этого времени идёт сбор заявлений от граждан. Длятся проверки два месяца, месяц закладывается на перечисление средств», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, для получения вычета летом документы можно подать и в феврале, и в марте.

Как уточнила Яковлева, речь идёт об имущественном вычете по ипотеке, о социальном вычете, связанном с лечением и образованием, стандартном вычете на детей, а также о профессиональном налоговом вычете.

Ранее сообщалось, что с 1 января упростили получение налоговых вычетов по НДФЛ при покупке недвижимости.

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