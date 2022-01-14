Экономист Хасанов рассказал, от чего зависят цены на недвижимость

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.
Экономист Хасанов рассказал, от чего зависят цены на недвижимость
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«Играет роль множество факторов. Сейчас, по моему мнению, преобладает денежно-кредитная политика. Как только ставки снижаются, ипотека становится более доступной и население начинает активно скупать недвижимость, разгоняя тем самым рост цен на неё», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, единственным сдерживающим фактором для роста цен на жильё в настоящее время являются высокие ставки кредита, в среднем ипотека выдаётся под 10—10,5% годовых.

«По моему мнению, сейчас ставки достигли максимума», — добавил он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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