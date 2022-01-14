Экономист Хасанов рассказал, от чего зависят цены на недвижимость

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

«Играет роль множество факторов. Сейчас, по моему мнению, преобладает денежно-кредитная политика. Как только ставки снижаются, ипотека становится более доступной и население начинает активно скупать недвижимость, разгоняя тем самым рост цен на неё», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, единственным сдерживающим фактором для роста цен на жильё в настоящее время являются высокие ставки кредита, в среднем ипотека выдаётся под 10—10,5% годовых.

«По моему мнению, сейчас ставки достигли максимума», — добавил он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.