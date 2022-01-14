Замглавы центра Гамалеи: «омикрон» станет доминирующим в России штаммом до конца января

Замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT заявил, что омикрон-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса в России до конца января.

Он отметил, что в стране ожидается высокий подъём заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма.

«Я думаю, что до конца января «омикрон», конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России», — сказал Логунов.

Специалист подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

«Бустирование действительно увеличивает вируснейтрализующую эффективность сывороток...» — сказал он.

По его словам, регуляторы всех стран мира пошли по пути бустирования для того, чтобы «сократить окно возможностей вируса реализовать свой патогенный потенциал».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон», как предполагается, вытеснит доминирующий в России вариант инфекции «дельта».