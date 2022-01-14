Замглавы центра Гамалеи: «омикрон» станет доминирующим в России штаммом до конца января
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- РИА Новости
Он отметил, что в стране ожидается высокий подъём заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма.
«Я думаю, что до конца января «омикрон», конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России», — сказал Логунов.
Специалист подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации от COVID-19.
«Бустирование действительно увеличивает вируснейтрализующую эффективность сывороток...» — сказал он.
По его словам, регуляторы всех стран мира пошли по пути бустирования для того, чтобы «сократить окно возможностей вируса реализовать свой патогенный потенциал».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон», как предполагается, вытеснит доминирующий в России вариант инфекции «дельта».