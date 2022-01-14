Голикова: около 300 тысяч россиян переболели коронавирусом без обращения к врачам
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«Сегодня можем сказать, что не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, — порядка 300 тыс. человек», — фрагмент её выступления на брифинге опубликовала пресс-служба кабмина в Telegram.
Голикова добавила, что не обратившимся за медицинской помощью переболевшим, у которых имеются антитела к COVID-19, необходимо выдавать сертификат переболевшего.
Ранее стало известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 80,6 млн человек, полностью вакцинированы 76,7 млн.