Сервис OneTwoTrip назвал самые популярные направления в новогодние праздники

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Сервис OneTwoTrip рассказал о наиболее популярных направлениях в новогодние праздники.
Сервис OneTwoTrip назвал самые популярные направления в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего авиапутешественники выбирали Москву (29,7% от всех бронирований), а также Санкт-Петербург и Сочи.

В список попали Краснодар, Минеральные Воды, Казань, Уфа, Калининград, Екатеринбург и Махачкала.

Что касается зарубежных авианаправлений, то чаще всего туристы отправлялись в Армению (19,8%), Турцию и Киргизию.

Далее следуют Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, ОАЭ, Белоруссия и Грузия.

«Говоря о странах, стоит отметить, что не все зарубежные локации были доступны в новогодние праздники в прошлом году. Более того, немногие туристы были готовы путешествовать в связи с пандемией. В основном ездили по необходимости, чтобы навестить родных и близких», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Для путешествий на поезде в новогодние праздники российские туристы чаще всего выбирали Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и Хабаровск.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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