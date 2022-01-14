Юрист Кузнецов напомнил о порядке оформления детских соцвыплат

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Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов напомнил о порядке оформления детских соцвыплат.
Юрист Кузнецов напомнил о порядке оформления детских соцвыплат
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В беседе с Life.ru он сообщил, что нужно подать заявление через портал госуслуг.

«Для обращения с заявлением о получении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно никаких документов по общему правилу прикладывать не требуется. Всё необходимое органы социальной защиты населения самостоятельно подготовят с помощью системы межведомственного обмена», — отметил юрист.

По его словам, если регистрация рождения ребёнка произведена за пределами России, то нужно приложить соответствующий документ.

Если заявление подаётся родителем через представителя, то необходим документ, подтверждающий полномочия представителя, уточнил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.

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