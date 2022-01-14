Экономист Абелев прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий

Кандидат экономических наук Олег Абелев, начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст», прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий.

«С учётом анонсированной индексации с большой долей вероятности можно утверждать, что минимальные страховые пенсии будут выше установленного правительством прожиточного минимума», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам экономиста, это следует из логики положений законов «О страховой пенсии» и «О соцпомощи».

Абелев предположил, что после подписания закона об индексации федеральные власти примут специальное постановление о порядке учёта надбавок, а на муниципальном уровне сделают перерасчёт с повышением для каждого пенсионера.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.