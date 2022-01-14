Тело журналиста Михаила Зеленского могут доставить в Россию 18 января

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Тело журналиста Михаила Зеленского могут доставить в Россию 18 января.
Тело журналиста Михаила Зеленского могут доставить в Россию 18 января
  • © Igor Primak/Global Look Press
  • globallookpress.com

Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

«Мы ожидаем во вторник, но это опять-таки, если всё будет без сюрпризов», — сказал он.

По его словам, дата и место захоронения пока не определены.

Ранее стало известно, что причиной смерти телеведущего ВГТРК Зеленского стал сердечный приступ.

Журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.

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