Тело журналиста Михаила Зеленского могут доставить в Россию 18 января.

Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

«Мы ожидаем во вторник, но это опять-таки, если всё будет без сюрпризов», — сказал он.

По его словам, дата и место захоронения пока не определены.

Ранее стало известно, что причиной смерти телеведущего ВГТРК Зеленского стал сердечный приступ.

Журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.