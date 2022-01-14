Телеведущий Михаил Зеленский умер от сердечного приступа
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«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался... вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», — сказала пресс-секретарь посольства России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.
Как пишет ТАСС, об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
Журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.
Ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.
Теле- и радиоведущая Алла Довлатова заявила, что Михаил Зеленский был порядочным и интеллигентным человеком с высокими моральными принципами.