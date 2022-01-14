Телеведущий Михаил Зеленский умер от сердечного приступа

Причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского стал сердечный приступ.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался... вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», — сказала пресс-секретарь посольства России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

Как пишет ТАСС, об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

Журналист Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.

Ведущая «Царьград ТВ» Олеся Лосева в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Зеленском.

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова заявила, что Михаил Зеленский был порядочным и интеллигентным человеком с высокими моральными принципами.