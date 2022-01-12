Телеведущая Довлатова назвала Зеленского интеллигентным человеком

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Журналист Михаил Зеленский был порядочным и интеллигентным человеком с высокими моральными принципами, заявила теле- и радиоведущая Алла Довлатова.
Телеведущая Довлатова назвала Зеленского интеллигентным человеком
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

«Это очень порядочный человек и очень интеллигентный. Это журналист с высокими моральными принципами. Я видела его в работе: совесть, честь и порядочность, именно журналистская этика была у него высоко развита», — сказала она в беседе с Life.ru.

Довлатова отметила, что новость о смерти Зеленского стала для неё шоком.

Телеведущий Анатолий Кузичев в беседе с «Газетой.Ru» также поделился воспоминаниями о работе с Зеленским.

Ранее стало известно, что Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет.

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