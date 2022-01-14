Турчак назвал недопустимыми заявления депутата Иванова о платной вакцинации

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал «недопустимыми и вредными» заявления депутата Госдумы Максима Иванова о якобы планах сделать вакцинацию в России платной.

Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Турчак подчеркнул, что никаких планов по введению платы за вакцинацию нет.

Он также отметил, что ведётся системная работа по повышению доступности вакцинации.

«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной думы», — сказал Турчак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов делать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России платной.