Чуприян провёл встречу с журналистами по случаю Дня российской печати
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- РИА Новости
«Безусловно, вы, журналисты, освещающие деятельность МЧС России, — наши друзья и коллеги, потому что порой наравне с нами выполняете работу по предотвращению, спасению и помощи людям. За это вам всем огромное спасибо», — заявил Чуприян.
По его словам, за 31 год существования МЧС России сформировался надёжный и профессиональный журналистский пул, а работа журналистов помогает вовремя обнаруживать и решать проблемы, требующие немедленного реагирования.
Также Чуприян вручил ведомственные награды и грамоты более 30 наиболее отличившимся журналистам.
Со своей стороны, представители СМИ поблагодарили МЧС за активное сотрудничество и оперативное информирование о происходящих чрезвычайных событиях.