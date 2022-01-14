Врио главы МЧС России Александр Чуприян провёл встречу с журналистами по случаю Дня российской печати. Он поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником.

«Безусловно, вы, журналисты, освещающие деятельность МЧС России, — наши друзья и коллеги, потому что порой наравне с нами выполняете работу по предотвращению, спасению и помощи людям. За это вам всем огромное спасибо», — заявил Чуприян.

По его словам, за 31 год существования МЧС России сформировался надёжный и профессиональный журналистский пул, а работа журналистов помогает вовремя обнаруживать и решать проблемы, требующие немедленного реагирования.

Также Чуприян вручил ведомственные награды и грамоты более 30 наиболее отличившимся журналистам.

Со своей стороны, представители СМИ поблагодарили МЧС за активное сотрудничество и оперативное информирование о происходящих чрезвычайных событиях.