Полковника ФСО обвинили в получении взятки при реставрации башен Кремля

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По данным гособвинения, полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в размере 700 тыс. рублей при реставрации 11 башен Московского Кремля.
Полковника ФСО обвинили в получении взятки при реставрации башен Кремля
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Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил прокурор Олег Бойко в ходе заседания 235-го гарнизонного военного суда.

«Получил лично взятку в виде денег в размере 700 тыс. рублей, то есть в крупном размере, за совершение в пользу ООО «Петербургский Ренессанс» действий и бездействия... с вымогательством взятки при ремонте и реставрационных работах объектов культурного наследия башен Кремля», — сказал он. 

По его словам, это произошло в 2018 году, когда Голохвостов занимал должность заместителя начальника 4-го отделения 2-го отдела управления капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России.

Также следствие считает, что Голохвостов в период с января 2015 года по ноябрь 2016-го получил взятку в размере 20 млн рублей за покровительство при работах по реконструкции гостиничного комплекса, гаража и других объектов резиденции в Ново-Огарёве.

При этом сам Голохвостов утверждает, что стал «жертвой оговора», и не считает себя виновным.

Ранее начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майора Андрея Кобана арестовали по обвинению в получении взятки в размере 5 млн рублей.

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