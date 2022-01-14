Путин поддержал предложение поощрить авиаконструктора Иноземцева

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Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным поддержал предложение поощрить генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева.
Путин поддержал предложение поощрить авиаконструктора Иноземцева
  • AP

На сайте Кремля опубликована расшифровка со встречи Путина и Махонина.

Глава Пермского края рассказал о работах по созданию двигателей ПД-14 и ПД-35, а также предложил поощрить авиаконструктора Иноземцева.

«70 лет человеку исполнилось — возможно, рассмотреть всё-таки какое-то поощрение этому человеку», — сказал губернатор.

Путин отметил, что обязательно рассмотрит возможность поощрения Иноземцева.

Также он согласился со словами Махонина, что Иноземцев является гениальным конструктором.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым заявил, что концерн производит самые надёжные и востребованные системы противовоздушной обороны в мире.

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