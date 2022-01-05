Путин заявил, что «Алмаз-Антей» производит самые надёжные системы ПВО в мире

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым заявил, что концерн производит самые надёжные и востребованные системы противовоздушной обороны (ПВО) в мире.

«Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт», — цитирует Путина ТАСС.

В ноябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что экспортный портфель компании на заказы средств ПВО составил почти $14 млрд.

По его словам, наиболее востребованными моделями являются ЗРС С-400 «Триумф», СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С».