Путин заявил, что «Алмаз-Антей» производит самые надёжные системы ПВО в мире
- РИА Новости
«Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт», — цитирует Путина ТАСС.
В ноябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что экспортный портфель компании на заказы средств ПВО составил почти $14 млрд.
По его словам, наиболее востребованными моделями являются ЗРС С-400 «Триумф», СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С».