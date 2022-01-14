Суд в Москве 18 января повторно рассмотрит дело блогера Била по факту ДТП

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Пресненский суд в Москве 18 января повторно рассмотрит дело блогера Эдварда Била по факту ДТП в центре столицы.
Суд в Москве 18 января повторно рассмотрит дело блогера Била по факту ДТП
  • РИА Новости

«Уголовное дело в отношении Биля Э. поступило, назначено предварительное слушание на 12:30 18 января», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

16 декабря Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло 1 апреля. Спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ЧП пострадала женщина.

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