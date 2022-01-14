Секретарь генсовета ЕР Турчак поддержал решение отложить рассмотрение проекта о QR-кодах

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах.
Секретарь генсовета ЕР Турчак поддержал решение отложить рассмотрение проекта о QR-кодах
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всём мире. Можем прогнозировать определённое развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». В этой связи «Единая Россия» внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа», — цитирует РИА Новости Турчака.

14 января российское правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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