В Роспотребнадзоре рассказали об универсальности российских тестов на COVID-19

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Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом инфицирован человек. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек: «дельта» или «омикрон», — цитирует РИА Новости Черкашину. 

Как уточняется, российские тест-системы «ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остаётся практически постоянной».

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон» намного выше, чем у других вариантов инфекции. 

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