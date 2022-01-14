В Роспотребнадзоре рассказали об универсальности российских тестов на COVID-19

Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом инфицирован человек. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек: «дельта» или «омикрон», — цитирует РИА Новости Черкашину.

Как уточняется, российские тест-системы «ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остаётся практически постоянной».

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон» намного выше, чем у других вариантов инфекции.