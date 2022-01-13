На Гайдаровском форуме 14 января обсудят приоритеты экономики и налоговой системы России

Участники Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты» 14 января обсудят приоритеты экономики и налоговой системы России, а также развитие частного и государственного образования в стране.

Другими темами для обсуждения в ходе сессий форума станут вопросы воспитания детей и свободы творчества, роль СМИ, мировой продовольственный кризис, изменения в потребительском поведении общества после пандемии.

Также 14 января на площадке форума состоится финал первой национальной премии в области IT-разработки «Цифровые вершины — 2021».

Ранее стала известна программа Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты», который проходит 13—14 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России.