Объявлена программа Гайдаровского форума — 2022

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Стала известна программа Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты», который состоится 13—14 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России.
Объявлена программа Гайдаровского форума — 2022
  • © gaidarforum.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

В 2022 году форум пройдёт в телевизионном формате. Эксперты, представители органов публичной власти и бизнеса примут участие в дискуссиях на площадке академии, а зрители смогут следить за мероприятием на сайте форума в онлайн-режиме.

В центре программы — приоритетные инициативы правительства России по социально-экономическому развитию страны. В их числе — социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан, образование, здравоохранение и другие.

Участники обсудят макроэкономическую политику после пандемии, 30-летие российского рынка, главные вызовы в сфере образования, экологическую повестку и стратегию социального развития России.

Среди других тем — приоритеты налоговой системы, развитие российского агропромышленного комплекса, построение комфортной городской среды, изменение потребительского поведения, государственное управление и цифровизация, а также высокотехнологичный бизнес.

Организаторы форума — Президентская академия, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Ранее сообщалось, что стала известна расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума, который состоится 17—19 февраля 2022 года на федеральной территории «Сириус».

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