Объявлена программа Гайдаровского форума — 2022
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Об этом сообщает газета «Известия».
В 2022 году форум пройдёт в телевизионном формате. Эксперты, представители органов публичной власти и бизнеса примут участие в дискуссиях на площадке академии, а зрители смогут следить за мероприятием на сайте форума в онлайн-режиме.
В центре программы — приоритетные инициативы правительства России по социально-экономическому развитию страны. В их числе — социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан, образование, здравоохранение и другие.
Участники обсудят макроэкономическую политику после пандемии, 30-летие российского рынка, главные вызовы в сфере образования, экологическую повестку и стратегию социального развития России.
Среди других тем — приоритеты налоговой системы, развитие российского агропромышленного комплекса, построение комфортной городской среды, изменение потребительского поведения, государственное управление и цифровизация, а также высокотехнологичный бизнес.
Организаторы форума — Президентская академия, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Ранее сообщалось, что стала известна расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума, который состоится 17—19 февраля 2022 года на федеральной территории «Сириус».