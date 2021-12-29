Объявлена расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума

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Стала известна расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума, который состоится 17—19 февраля 2022 года на федеральной территории «Сириус».
Объявлена расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума
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Ключевая тема — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».

«Треки деловой программы форума соответствуют тематикам пяти национальных целей развития, достижение которых во многом зависит от эффективности работы субъектов Российской Федерации», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

По его словам, экспертные дискуссии направлены на выработку практических предложений, поиск новых эффективных путей взаимодействия бизнеса и власти, презентации лучших инвестиционных проектов регионов.

Со своей стороны, зампред правительства России, председатель оргкомитета Дмитрий Чернышенко отметил, что форум — знаковая площадка для презентации лучших инициатив, которые реализуются на уровне субъектов.

«Часть проектов, которые будут представлены на форуме, были отобраны вице-премьерами в рамках института кураторства федеральных округов», — сказал он.

В рамках трека «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» запланированы сессии, посвящённые актуальным вопросам демографической политики, безбарьерной среды, развития здравоохранения, а также борьбы с пандемией.

Трек «Возможности для самореализации и развития талантов» включает сессии «Кадры будущего», «Креативные индустрии как основа новой региональной экономики», «В поисках инвестиций: молодёжь и стартовый капитал» и другие.

Тематический блок «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» охватывает широкий круг вопросов поддержки бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов, развития предпринимательства.

Трек программы «Комфортная и безопасная среда для жизни» включает девять экспертных сессий, в том числе «Влияние пандемии на городское развитие», «Инвестиции в человека и культуру», «Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды».

В рамках блока «Цифровая трансформация» запланированы экспертные дискуссии по искусственному интеллекту, цифровой зрелости, кибербезопасности.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами обсудили подготовку к Российскому инвестиционному форуму.

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