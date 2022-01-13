В Курской области мужчину приговорили к девяти годам колонии за покушение на убийство ребёнка

В Курской области мужчину, пытавшегося задушить двухлетнего мальчика, приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, ночью 12 июня в селе Большое Долженково Курской области 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался задушить ребёнка.

Его действия пресекли прибывшие на место сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что заведующую и воспитательниц частного детского сада «Хеппи беби» Барнаула осудили на условные сроки за истязание детей.