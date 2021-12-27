Заведующую детсадом на Алтае по делу о жестокости к детям осудили на четыре года условно

Заведующую и воспитательниц частного детского сада «Хеппи беби» Барнаула осудили на условные сроки за истязание детей.

Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в 2017—2018 годах работники частного детского сада применяли насилие в отношении 15 воспитанников.

«Дети в возрасте от двух до семи лет якобы в воспитательных целях подвергались толчкам. Их били руками и различными предметами, закрывали одних в затемнённых помещениях. О преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних, стало известно после того, как один из родителей пришёл во внеурочное время в детский сад и увидел применяемое насилие в отношении своего ребёнка», — уточняют в ведомстве.

Суд назначил бывшей заведующей наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, четырём воспитателям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет лишения свободы условно.

В октябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырёхлетней девочки признаки истязания.

По данным следствия, сотрудники детсада в Бутырском районе обнаружили на теле четырёхлетней девочки множественные ссадины. Она сообщила, что ссадины появились после действий одного из родителей.

Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Девочка помещена в больницу для проведения обследования.