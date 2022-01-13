В Приморье завершили расследование дела об организации и проведении азартных игр

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В Хасанском районе Приморского края завершили расследование уголовного дела против семи участников организованной преступной группы, обвиняемых в организации и проведении азартных игр.
В Приморье завершили расследование дела об организации и проведении азартных игр
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2018—2021 годах фигуранты проводили азартные игры с игрового оборудования вне игорной зоны, а также информационно-телекоммуникационных сетей.

Их доход оценивается более чем в 20,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ижевске вынесли приговор в отношении трёх жителей по делу о незаконном проведении азартных игр в составе группы лиц по предварительному сговору.

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