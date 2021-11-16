В Удмуртии вынесли приговор по делу об организации сети подпольных казино

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В Ижевске вынесли приговор в отношении трёх жителей по делу о незаконном проведении азартных игр в составе группы лиц по предварительному сговору.
В Удмуртии вынесли приговор по делу об организации сети подпольных казино
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что с 2019 по 2021 год фигуранты организовали три игорных заведения в помещениях на территории Первомайского района. Организатором выступил мужчина, который привлёк для работы двух своих знакомых.

«Деятельность незаконных игорных клубов и обвиняемых носила тщательно законспирированный характер. Доступ в помещения осуществлялся по знакомству, двери были оборудованы видеодомофонами, а для связи между собой участники группы использовали различные мессенджеры», — отметили в пресс-службе.

Незаконный доход злоумышленников оценивается более чем в 6 млн рублей. Задержали фигурантов в июле 2021 года.

Подсудимые признали вину. Все они приговорены к условным срокам от 1,5 до 2 лет.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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