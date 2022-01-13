Вирусолог Чумаков спрогнозировал ситуацию с пандемией на фоне омикрон-штамма

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Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о ситуации с пандемией на фоне распространения омикрон-штамма.
Вирусолог Чумаков спрогнозировал ситуацию с пандемией на фоне омикрон-штамма
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Он ответил на вопрос, закончится ли пандемия благодаря омикрон-штамму.

«Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация», — сказал Чумаков.

Чумаков также спрогнозировал сроки возможной новой волны заболеваемости коронавирусом в России.

«Надо посмотреть на динамику, которая сейчас в Европе: в Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация», — сказал он.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

В декабре Чумаков допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.

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