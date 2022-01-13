Эксперт рынка недвижимости Кричевский рассказал, как сэкономить на ипотеке

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Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, как сэкономить на ипотеке.
Эксперт рынка недвижимости Кричевский рассказал, как сэкономить на ипотеке
  • РИА Новости

«Прямо сейчас сэкономить можно только двумя способами. Это или серьёзный торг с продавцом, или покупка жилья в строящихся домах», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время существует довольно много совместных программ банков и девелоперов, которые предлагают достаточно приятные по текущим меркам условия по кредитованию.

Со своей стороны, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский выразил мнение, что пока сэкономить можно на вычетах и отсутствии НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

«В нашем сегменте при небольшом бюджете можно не покупать готовый дом, а взять участок и под него оформить ипотеку на строительство. Да, это время, да, это определённые риски. Но при лимитированной сумме как наличных, так и возможного кредита это выход», — сообщил он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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