Эксперты рынка недвижимости дали прогноз по ипотечным ставкам

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Исполнительный директор RD Residence Людмила Кондрашова дала прогноз по ипотечным ставкам.
Эксперты рынка недвижимости дали прогноз по ипотечным ставкам
  • РИА Новости

«Эксперты прогнозировали рост ипотечных ставок до уровня 10—11%, и данный прогноз, как мы видим, реализовался. Думаю, ставка пока что останется на этом уровне. Тем не менее вряд ли этот тренд серьёзно скажется на удорожании ипотеки для покупателей», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, у крупных застройщиков достаточно ресурсов для запуска собственных партнёрских программ льготной ипотеки.

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что в 2022 году, как и 2021-м, на ипотечный рынок будет влиять динамика ключевой ставки Банка России.

«Это главное, чего ожидает рынок недвижимости и банковский сектор в этом году», — отметила она.

Как добавила Мильчакова, продолжится и тенденция к росту цен на жильё.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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