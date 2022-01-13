Врач Горенков предупредил россиян об ухудшении самочувствия из-за непогоды

Резкие перепады температуры и атмосферного давления в европейской части России могут привести к ухудшению самочувствия граждан. Об этом рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

«Перепады атмосферного давления влияют на артериальное давление человека. Резкое повышение температуры приводит к ухудшению самочувствия. Общие симптомы будут одинаковы для всех. Даже если вы не особо метеозависимы, вы можете ощущать снижение настроения, подавленность, перепады настроения, снижение работоспособности, слабость, сонливость, снижение концентрации внимания», — заявил Горенков в интервью радио Sputnik.

Также в периоды резких изменений температуры и давления у граждан часто обостряются хронические заболевания, предупредил он.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.